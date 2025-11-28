Получить бесплатные продукты в Харькове могут не только пенсионеры, но и уязвимые категории украинцев.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове будут предоставляться общественной организацией «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации в Телеграмм-канале.

Организация приступила к регистрации на получение бесплатных продуктов для пенсионеров и других категорий украинцев в Харькове. В этот раз состоится раздача мюслов. Подать заявку могут только представители определенных категорий населения.

В перечень входят семьи с детьми, пожилые граждане, которым исполнилось 65 лет, а также люди с инвалидностью, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Организация отмечает, что участие в регистрации разрешено только тем жителям, которые раньше не получали мюсли в рамках этой программы. Такой подход позволяет обеспечить как можно больше людей, которые до сих пор не имели возможности воспользоваться оказанной поддержкой.

Следует напомнить, что проект «Їжа Харків’янам» работает на постоянной основе и осуществляется при поддержке местных структур социальной защиты. Благодаря этому получить бесплатные продукты в Харькове могут не только пенсионеры, но и многодетные семьи, пожилые люди и другие социально уязвимые категории населения.

Ежемесячно благотворители формируют свертки, в которые входят основные продукты питания и товары первой необходимости. Обычно в набор входят крупы, макароны, сахар, растительное масло, чай, консервы, а также средства гигиены и другие необходимые вещи. Такая поддержка позволяет частично покрыть базовые потребности семей и улучшить их благополучие в сложной ситуации.

