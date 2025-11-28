Отримати безкоштовні продукти у Харкові можуть не лише пенсіонери, а й інші вразливі категорії українців.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові буде надаватись громадською організацією «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації в Телеграм-каналі.

Організація розпочала реєстрацію на отримання безкоштовних продуктів для пенсіонерів та інших категорій українців у Харкові. Цього разу відбудеться роздача мюслів. Подати заявку можуть лише представники визначених категорій населення.

До переліку входять сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку, яким виповнилося 65 років, а також люди з інвалідністю, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують додаткової підтримки.

Організація наголошує, що участь у реєстрації дозволена тільки тим мешканцям, які раніше не отримували мюслі в межах цієї програми. Такий підхід дає змогу забезпечити допомогою якомога більше людей, які досі не мали можливості скористатися наданою підтримкою.

Варто нагадати, що проєкт «Їжа Харків’янам» працює на постійній основі та здійснюється за підтримки місцевих структур соціального захисту. Завдяки цьому отримати безкоштовні продукти у Харкові можуть не лише пенсіонери, а й багатодітні родини, люди похилого віку та інші соціально вразливі категорії населення.

Щомісяця благодійники формують пакунки, до яких входять основні продукти харчування та товари першої необхідності. Зазвичай до набору включають крупи, макарони, цукор, рослинну олію, чай, консерви, а також засоби гігієни та інші необхідні речі. Така підтримка дає змогу частково покрити базові потреби родин і покращити їхній добробут у складній життєвій ситуації.

