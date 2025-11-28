Нова система оплати проїзду в Запоріжжі підвищує комфорт, скорочує використання готівки та робить пересування більш безпечним.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі почала змінювати традиційні способи розрахунку в громадському транспорті, роблячи поїздки зручнішими для пасажирів, повідомляє Politeka.

Відтепер оплату можна здійснювати через цифрову картку "Січ Загальна", яку оформлюють у застосунку EasyPay. Вона підходить для автобусів, тролейбусів та трамваїв, забезпечуючи єдиний спосіб розрахунку на всіх маршрутах. Вартість картки становить 60 гривень, а оформлення займає кілька хвилин.

Щоб отримати носій, користувач обирає своє місто в EasyPay, переходить до розділу "Транспорт", вибирає категорію "Загальна" та підтверджує покупку. Картка відразу з’являється у профілі й готова до використання.

Оплату поїздки здійснюють скануванням QR-коду у салоні або через сканер у додатку. Після вибору картки для списання та підтвердження операції квиток активується на 75 хвилин, що дозволяє робити пересадки без додаткової плати.

Крім цього, фізичний носій можна оцифрувати: додавши його у застосунок, пасажир може оплачувати поїздки смартфоном без пластикового носія. Поповнення доступне без комісії через EasyPay, на сайті або в більш ніж 100 терміналах по місту.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі підвищує комфорт, скорочує використання готівки та робить пересування більш безпечним. Вона також допомагає оптимізувати роботу громадського транспорту та прискорює посадку пасажирів.

Крім того, в Запорізькій області водіям повідомили про тимчасові обмеження руху транспорту та зміни на відрізку автодороги Н 08 поблизу населеного пункту Лукашеве.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.