Новая система оплаты проезда в Запорожье начала менять традиционные способы расчета в общественном транспорте, делая поездки более удобными для пассажиров, сообщает Politeka.

Теперь оплату можно производить через цифровую карту "Січ Загальна", которую оформляют в приложении EasyPay. Она подходит для автобусов, троллейбусов и трамваев, обеспечивая единственный способ расчета на всех маршрутах. Стоимость карты составляет 60 гривен, а оформление занимает несколько минут.

Чтобы получить носитель, пользователь выбирает свой город в EasyPay, переходит в раздел "Транспорт", выбирает категорию "Общая" и подтверждает покупку. Карта сразу появляется в профиле и готова к использованию.

Оплату поездки производят сканированием QR-кода в салоне или через сканер в приложении. После выбора карты для списания и подтверждения операции билет активируется на 75 минут, что позволяет производить пересадки без дополнительной платы.

Кроме того, физический носитель можно оцифровать: добавив его в приложение, пассажир может оплачивать поездки смартфоном без пластикового носителя. Пополнение доступно без комиссии через EasyPay, на сайте или более чем в 100 терминалах по городу.

Новая система оплаты проезда в Запорожье повышает комфорт, сокращает использование наличных денег и делает передвижение более безопасным. Она также помогает оптимизировать работу общественного транспорта и ускоряет посадку пассажиров.

Кроме того, в Запорожской области водителям сообщили о временных ограничениях движения транспорта и изменениях на отрезке автодороги Н 08 вблизи населенного пункта Лукашево.

