Процедура отримання базової грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення складається з двох етапів.

Стартує нова програма соціальної підтримки населення — базова грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення, пише Politeka.net.

Розпорядником цієї програми виступає Пенсійний фонд України, до якого громадяни повинні звертатися для отримання допомоги та оформлення відповідних документів.

Процедура отримання базової грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення складається з двох етапів, кожен з яких є обов’язковим для правильної подачі документів і призначення виплат.

Перший етап передбачає подачу до Пенсійного фонду України заяви. Після її отримання працівники фонду здійснюють попередній розрахунок орієнтовної суми допомоги для конкретного домогосподарства, враховуючи склад сім’ї та доходи її членів. Громадяни мають можливість ознайомитися з розрахунком і погодитися з ним, перш ніж переходити до наступного етапу.

Другий етап включає подачу заяви, яку підписують усі члени сім’ї. Лише після оформлення цієї заяви вона призначається офіційно і починає нараховуватися. Варто звернути увагу, що з моменту призначення припиняються всі раніше призначені види державної підтримки, що гарантує уникнення подвійного фінансування.

Для оформлення громадянам необхідно подати повний пакет документів, який включає:

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження для неповнолітніх;

ідентифікаційний код;

заяву про намір отримувати допомогу;

заяву про призначення допомоги, підписану всіма членами сім’ї.

Базова сума для розрахунку встановлена на рівні 4500 гривень на одну особу. У випадку, якщо загальний дохід домогосподарства є меншим за цю суму, громадяни мають право подати документи на отримання виплати.

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.