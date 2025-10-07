Прогноз погоди на тиждень в Харкові демонструє мінливі температури, періодичні опади та помірну вітрову активність, що варто враховувати жителям для безпечного пересування та планування щоденних справ.

Прогноз погоди на тиждень в Харкові на період з 8 по 14 жовтня демонструє коливання температури повітря, зміну напрямку вітру та періодичні опади, повідомляє Politeka.

За даними метеорологів, мешканцям варто враховувати мінливі умови під час планування активностей на свіжому повітрі та пересувань містом.

8 жовтня температура вдень підніметься до +10 °C. Вітер північно-східний із поривами 10 м/с, опади незначні – 0,3 мм. 9 числа повітря прогріється до +17 °C, вітер змінить напрямок на північний із силою 9 м/с, опадів очікується 13,2 мм. 10-го стовпчик термометра показуватиме +13 °C, а кількість опадів складе 6,3 мм.

11 жовтня температура коливатиметься на рівні +13 °C, вітер північно-західний, пориви до 8 м/с, опади 3,8 мм. 12 числа стовпчик термометра покаже +11 °C, напрям повітря західний із силою поривів 9 м/с, кількість опадів складе 3,6 мм. 13-го температура вдень досягне +12 °C, дощів очікується 2,1 мм. 14 числа денні температурні показники знизяться до +10 °C.

Таким чином, тиждень у Харкові характеризується різкими коливаннями температурних показників від +10 °C до +17 °C, переважно західним напрямком вітру з помірними поривами та періодичними дощами. Погодні умови вказують на потребу у теплішому одязі та обережності на дорогах через можливе утворення слизьких ділянок.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Харкові демонструє мінливі температурні показники, періодичні опади та помірну вітрову активність, що варто враховувати жителям для безпечного пересування та планування щоденних справ.

