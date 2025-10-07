З 1 жовтня набуло чинності подорожчання проїзду у Рівному, повідомляє Politeka.

Вартість поїздок у маршрутках і автобусах підвищилася до 18 гривень, у тролейбусах — 12–14 гривень залежно від способу оплати. Для школярів і студентів встановлено тариф 7 гривень.

Водій маршруту №64 Василь зазначив, що пасажири відреагували спокійно. Хоча дещо знизився пасажиропотік, конфліктів через підвищення ціни не виникло.

«Раніше поїздка коштувала 12, дитяча — 9. Люди сприйняли нормально, адже ціни підвищуються повсюди, а перевезення довгі роки залишалися на колишньому рівні. Солярка та запчастини також подорожчали», — пояснив він.

Начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Василь Сливка підкреслив, що підвищення тарифів було вимушеним. «Це непопулярне, але необхідне рішення. Перевізники надали економічно обґрунтовані розрахунки. У містах-сусідах, таких як Тернопіль, Луцьк та Житомир, ціни на проїзд змінювалися кілька разів із 2022 року», — додав він.

Кондукторка тролейбуса Марія розповіла, що жителі поступово звикають до нових умов.

«Хтось знає про зміни, хтось — ні. Платять без проблем, пільговики користуються картками. З часом усе налагодиться», — зауважила вона.

Деякі мешканці вважають підвищення значним. Пасажирка Ангеліна вважає, що ціни завищені: «Дорого, стало значно дорожче, ніж раніше. Можна було підвищувати поступово, наприклад до 15 гривень».

Рівнянин Борис наголосив, що підвищення тарифів має супроводжуватися покращенням якості перевезень: «Маршрутки без кондиціонерів влітку та без опалення взимку слід оновлювати».

Сливка додав, що проблемою залишається дотримання графіку руху через нестачу водіїв. Раніше на один автобус призначали двох водіїв, що забезпечувало регулярність курсування, зараз ця практика не виконується. Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні оцінки, проте адміністрація наголошує, що крок обґрунтований економічно та спрямований на стабільну роботу транспорту й покращення сервісу для пасажирів.

Джерело: Суспільне Рівне

