Ограничения в Черновцах повлияют на организацию движения, так что местным жителям следует учитывать изменения.

В Черновцах вводится ограничение движения на нескольких улицах из-за ремонтных работ и проведения мероприятий, сообщает Politeka.

Городской совет предупреждает водителей и советует заранее планировать маршруты во избежание неудобств.

Ограничение движения в Черновцах коснется улицы О. Вильшины от перекрестка с 3-м переулком О. Вильшины до перекрестка с 1-м Осенним. Проезд будет полностью перекрыт с 22 августа по 20 сентября включительно в связи с реконструкцией аварийного участка напорного водопровода.

Аналогичная ситуация будет на Коломыйской от дома 13 до 15-А с 1 по 16 сентября из-за ремонтных работ. Кроме того, на Театральной площади частично изменят проезд 24 августа с 6:00 до 23:30. Здесь будут проводить благотворительное мероприятие ко Дню Независимости Украины, поэтому следует учесть это, если планируете передвижение в центре города.

Также на Товмоченской от Гусятинской до Д. Сичинского, 12-А, действует полное перекрытие с 6 августа по 20 декабря из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Учитывая масштабные работы, автобус №24 сменил свой маршрут в Ленковцах с 22 августа. Городской совет сообщил, что о возобновлении курсирования по обычной схеме будет уведомлено дополнительно.

На Центральной площади в Черновцах также будут действовать ограничения движения. Возле домов №1 и №2 проехать нельзя в период с 25 июля по 1 ноября из-за ремонта трех пешеходных переходов.

В то же время в районе домов №1, №7, №10 и через ул. Главное есть временное усложнение из-за ремонта четырех пешеходных переходов перед перекрестком с ул. Университетской.

