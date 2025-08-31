Обмеження руху в Чернівцях на цих ділянках дозволить безпечно та якісно відновити дорожнє покриття й тротуари.

У Чернівцях з 28 серпня запроваджено тимчасові обмеження руху на двох міських вулицях, повідомляє Politeka.

Таке розпорядження мера оприлюднила міська рада.

Причиною є проведення робіт із відновлення дорожнього покриття та тротуарів на вулицях Прутській та Машинобудівників, повідомляє міськрада.

Виконання доручено ТОВ "Ужгородський машинобудівний завод". Основні завдання включають відновлення дорожнього покриття навпроти будинку № 23-А на вул. Прутській, на перехресті з вул. Машинобудівників, зокрема на з’їзді на Прутську, а також відновлення поверхневого шару тротуару навпроти будинку № 10 на вул. Машинобудівників.

Ремонт запланований на місячний термін — з 28 серпня до 26 вересня включно. Під час виконання рух на зазначених ділянках буде частково обмежений, тож водіям та пішоходам слід враховувати тимчасові зміни та планувати маршрути заздалегідь.

Обмеження руху в Чернівцях на цих ділянках дозволить безпечно та якісно відновити дорожнє покриття й тротуари, забезпечивши комфортне пересування після завершення робіт.

До слова, також у Чернівцях з 22 серпня до 20 вересня повністю закрито рух на вулиці О. Вільшини — від перехрестя з 3-м провулком до 1-го Осіннього. Причиною стали ремонтні роботи аварійного відрізка напірного водогону.

Аналогічні обмеження очікуються на вулиці Коломийській: з 1 по 16 вересня пересування транспорту буде заборонений на ділянці між будинками №13 та №15-А через проведення ремонту.

Крім того, у Чернівцях триває капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Товмоченській. Роботи розпочалися 6 серпня і триватимуть до 20 грудня. У зв’язку з цим проїзд повністю обмежений на відрізку від Гусятинської до будинку №12-А на Д. Січинського.

