Обмеження руху в Чернівцях запровадять одразу на кількох вулицях міста, повідомляє Politeka.

Про це інформує Чернівецька міська рада.

До 10 вересня включно частково закриють для проїзду вулицю Головну — від перехрестя з Богдана Хмельницького до Ольги Гузар. Причиною є проведення робіт із ремонту зливових колодязів.

Також до цієї ж дати заплановано обмеження на інших ділянках. Зокрема, рух транспорту буде ускладнено на вулицях Ярослава Мудрого, Кишинівській, Аркадія Жуковського, Каштановій, Коломийській, Устима Кармелюка (від будинку №167 до Миргородської), Корнелія Дзержика, Горіхівській, Вижницькій та Василя Стефаника. Тут виконують ямковий ремонт дорожнього покриття.

Водіїв просять враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів та бути уважними на зазначених відтинках доріг. Отже, обмеження руху в Чернівцях триватимуть щонайменше до 10 вересня.

До слова, також повідомлялося про те, що з 22 серпня до 20 вересня повністю перекрили проїзд по вул. О. Вільшини — від перехрестя з 3-м провулком О. Вільшини до перехрестя з 1-м Осіннім. Причина — реконструкція аварійної ділянки напірного водогону.

Подібна ситуація очікується і на вулиці Коломийській: з 1 по 16 вересня пересування транспорту буде неможливе на відрізку від будинку №13 до №15-А. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Крім того, у Чернівцях з 6 серпня до 20 грудня триватиме капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Товмоченській. У зв’язку з цим проїзд на ділянці від Гусятинської до Д. Січинського, 12-А, повністю перекрито.

Через масштабні роботи відбулися зміни у русі громадського транспорту. Зокрема, автобус №24 з 22 серпня курсує за зміненим маршрутом у мікрорайоні Ленківці.

