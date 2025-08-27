Ограничения движения в Черновцах продлятся как минимум до 10 сентября.

Ограничения движения в Черновцах будут введены сразу на нескольких улицах города, сообщает Politeka.

Об этом информирует Черновицкий городской совет .

До 10 сентября включительно частично закроют для проезда улицу Главную от перекрестка из Богдана Хмельницкого до Ольги Гузар. Причиной является проведение работ по ремонту ливневых колодцев.

Также к этой же дате запланированы ограничения на других участках. В частности, движение транспорта будет затруднено на улицах Ярослава Мудрого, Кишиневской, Аркадия Жуковского, Каштановой, Коломыйской, Устима Кармелюка (от дома №167 до Миргородской), Корнелия Дзержика, Ореховской, Вижницкой и Василия Стефаника. Здесь производят ямочный ремонт дорожного покрытия.

Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов и быть внимательными на указанных отрезках дорог. Следовательно, ограничения движения в Черновцах будут продолжаться, по меньшей мере, до 10 сентября.

К слову, также сообщалось о том, что с 22 августа по 20 сентября полностью перекрыли проезд по ул. О. Вильшины - от перекрестка с 3-м переулком О. Вильшины до перекрестка с 1-м Осенним. Причина – реконструкция аварийного участка напорного водопровода.

Подобная ситуация ожидается и на улице Коломыйской: с 1 по 16 сентября передвижение транспорта будет невозможно на отрезке от дома №13 до №15-А. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Кроме того, в Черновцах с 6 августа по 20 декабря будет продолжаться капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Товмоченской. В этой связи проезд на участке от Гусятинской до Д. Сичинского, 12-А, полностью перекрыт.

Из-за масштабных работ произошли изменения в движении общественного транспорта. В частности, автобус №24 с 22 августа курсирует по измененному маршруту в микрорайоне Ленковцы.

