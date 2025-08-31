Ограничение движения на этих участках позволит безопасно и качественно восстановить дорожное покрытие и тротуары.

В Черновцах с 28 августа введены временные ограничения движения на двух городских улицах, сообщает Politeka.

Такое распоряжение мэра обнародовал городской совет.

Причиной проведения работ по восстановлению дорожного покрытия и тротуаров на улицах Прутской и Машиностроителей, сообщает горсовет.

Выполнение поручено ООО "Ужгородский машиностроительный завод". Основные задачи включают восстановление дорожного покрытия напротив дома №23-А на ул. Прутской, на перекрестке с ул. Машиностроителей, в том числе на съезде на Прутске, а также восстановление поверхностного слоя тротуара напротив дома №10 на ул. Машиностроителей.

Ремонт запланирован на месячный срок - с 28 августа по 26 сентября включительно. Во время выполнения движение на указанных участках будет частично ограничено, поэтому водителям и пешеходам следует учитывать временные изменения и планировать маршруты заранее.

Ограничение движения на этих участках позволит безопасно и качественно восстановить дорожное покрытие и тротуары, обеспечив комфортное передвижение после завершения работ.

К слову, также в Черновцах с 22 августа по 20 сентября полностью закрыто движение на улице О. Вильшины — от перекрестка с 3-м переулком до 1-го Осеннего. Причиной послужили ремонтные работы аварийного отрезка напорного водопровода.

Аналогичные ограничения ожидаются на улице Коломыйской: с 1 по 16 сентября передвижение транспорта будет запрещено на участке между домами №13 и №15-А из-за проведения ремонта.

Кроме того, в Черновцах идет капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Товмоченской. Работы начались 6 августа и продлятся до 20 декабря. В этой связи проезд полностью ограничен на отрезке от Гусятинской до дома №12-А на Д. Сичинского.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать