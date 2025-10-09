Підвищення тарифів на воду у Волинській області пояснюють економічними чинниками та необхідністю забезпечити безперебійне функціонування комунального підприємства.

Комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» НМР оголосило про підвищення тарифів на воду у Волинській області на 2026 рік, повідомляє Politeka.

Інформація оприлюднена на офіційному ресурсі підприємства. 19 серпня 2025 року було подано розрахунки та офіційну заяву щодо зміни чинних тарифів відповідно до положень пункту 8 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».

Повідомлення відбулося згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ № 130 від 5 червня 2018 року, аби споживачі отримали пояснення щодо підстав для підвищення цін.

На даний час діють тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету № 672 від 28 грудня 2023 року та продовжені на 2025 рік рішенням № 2 від 2 січня: централізоване водопостачання коштує 33,97 грн/м³ з ПДВ, водовідведення – 28,99 грн/м³ з ПДВ. Збільшення вартості послуг обумовлене зростанням прожиткового мінімуму до 3 028 гривень і підвищенням мінімальної заробітної плати, що спричинило зростання витрат на оплату праці на 25,3 %.

Окрім того, на вартість вплинули подорожчання електроенергії на 38,7 % – із 5,87053 до 8,14231 грн/кВт·год без ПДВ, із врахуванням розподільчих послуг. Курс долара США зріс із 36,5686 до 41,3401 гривень. Зросли ставки екологічного податку на 11,1 %, а витрати на ресурсні платежі збільшилися на 22 %. При цьому обсяги водоспоживання та відведення стоків зменшилися на 4,6 % та 10,5 % відповідно.

Для стабільної роботи підприємства та виконання проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2» встановлено нові тарифи: загальна вартість води та стоків складе 79,48 грн/м³ (+16,52 грн або 26,2 %), централізоване водопостачання – 40,22 грн/м³ (+6,25), водовідведення – 39,26 грн/м³ (+10,27).

