Щоб отримати цю грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, необхідно відповідати кільком ключовим вимогам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області надається лише за умови дотримання визначених державою критеріїв та вимог, повідомляє Politeka.net

Роз’яснення дав експерт з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №168 від 24 лютого 2023 року, громадяни, які досягли 75-річного віку, мають право на щомісячну компенсаційну надбавку до пенсії у розмірі 456 гривень. Ця виплата додається до основної пенсії за умови, що її загальний розмір не перевищує 10 340 гривень.

Як пояснює Сергій Коробкін, особи віком від 70 до 74 років можуть розраховувати на меншу надбавку — до 300 грн. Таким чином, після досягнення 75 років реальне збільшення щомісячної виплати для цієї категорії становить 156 грн.

Окремої уваги заслуговує поняття «самотній пенсіонер». У побуті вважається, що це людина, яка проживає сама. Проте законодавство визначає самотнім пенсіонером громадянина, який не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом його утримувати.

Наприклад, якщо людина живе на самоті, але має працездатних дітей чи інших родичів, вона не вважається самотньою в юридичному сенсі. Водночас пенсіонер, у якого є діти, але вони також є пенсіонерами, може бути офіційно визнаний самотнім, оскільки не має працездатних родичів, які могли б забезпечити його утримання.

Доплата на догляд передбачена для громадян старшого віку, але її виплата розпочинається лише після досягнення 80 років. Вона регулюється постановою Кабінету Міністрів України №261 від 2 квітня 2005 року (із змінами, внесеними у 2020 році) та призначається самотнім людям, які потребують постійного стороннього догляду.

Щоб отримати цю грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, необхідно відповідати кільком ключовим вимогам:

мати офіційно підтверджений статус самотнього пенсіонера;

надати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який засвідчує потребу в постійному догляді;

досягти 80-річного віку.

Розмір такої допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума дорівнюватиме 944,40 гривень (розрахунок: 2361 гривня × 40%).

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.