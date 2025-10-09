Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбудеться лише після повної перевірки систем і забезпечення безпеки всіх критичних об’єктів.

Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області наразі перебуває на етапі активної підготовки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Комунальні служби перевіряють теплові мережі, генератори та резерви палива, водночас оцінюючи готовність лікарень, шкіл і дитячих садків. Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що увімкнення опалення відбуватиметься лише за низьких температур, коли середньодобова не перевищуватиме +8 °C протягом трьох діб. Наразі таких показників немає, тому старт відкладено.

Особлива увага приділяється забезпеченню критичної інфраструктури: резерви палива дозволяють підтримувати роботу об’єктів протягом п’яти-шести діб, а за потреби ці запаси можна збільшити. Крім технічних аспектів, аналізують помилки попередніх сезонів та готують персонал, щоб забезпечити безперебійну роботу систем і оперативно реагувати на можливі проблеми.

Кіпер підкреслив, що цьогорічний опалювальний сезон буде непростим через постійні загрози з боку ворога, тому готовність мереж та економія ресурсів залишаються пріоритетними. Старт тепла планується лише після стабільного встановлення низьких температур і повної готовності всіх об’єктів, що гарантує безперебійну роботу соціальної інфраструктури та комфорт для населення. Завдяки цим заходам регіон зможе ефективно пройти зиму навіть у складних умовах.

Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбудеться лише після повної перевірки систем і забезпечення безпеки всіх критичних об’єктів.

Джерело: novyny.live

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки