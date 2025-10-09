Початок опалювального сезону 2025 в Кіровоградській області відбувся з раннім підключенням тепла до Кропивницького пологового будинку, повідомляє Politeka.

КП «Теплоенергетик» забезпечило заклад теплом ще до офіційного старту, за словами директора підприємства Олександра Чельника. Наразі пологовий будинок — єдиний медичний заклад, який звернувся за передчасним підключенням. Теплове господарство готове забезпечити аналогічні умови й в інших установах міста.

Начальниця управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук підкреслила, що першочергово тепло необхідно для породіль і новонароджених.

«У кожній палаті має бути комфортна температура. Тому о 10:00 першим закладом, де ввімкнули опалення, став пологовий будинок. Температура повітря тут сягає 22–23 °C», — зазначила посадовиця.

Старт опалювального сезону для інших споживачів запланований за умов, якщо середньодобова температура не перевищуватиме +8 °C протягом трьох днів. Прогнози свідчать, що такі умови очікуються наприкінці жовтня.

Директорка обласного департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу Ольга Довжук повідомила, що житлово-комунальні господарства області підготувалися до опалювального сезону 2025–2026 років. Підготовка включає 397 котелень, 3,7 км замінених теплових мереж, 28 готових теплових пунктів, резерв палива: 5,5 тис. тонн вугілля, 12,1 тис. м³ дров та 2,2 тис. тонн пелет.

У водопровідно-каналізаційному господарстві замінили 21,4 км водопровідних та майже 3 км каналізаційних мереж, підготували 45 водопровідних і 65 каналізаційних насосних станцій.

Житловий фонд області забезпечено: у 2985 будинках відремонтували 758 покрівель, 573 системи опалення, 812 систем холодного водопостачання та 580 енергомереж. Дорожньо-мостове господарство підготувало 181 одиницю техніки та 14 тис. тонн посипкового матеріалу. У соціальній сфері підготовлено 593 заклади: 37 лікарень, 277 дитсадків, 274 школи та 12 закладів соцзахисту.

З огляду на можливі відключення електроенергії, підприємства забезпечили резервними джерелами живлення: 175 генераторів для водопостачання і 112 — для теплопостачання. Для аварійно-відновлювальних робіт сформовано 27 бригад та підготовлено 100 одиниць техніки.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Кіровоградській області забезпечив комфортні умови для медичних і соціальних закладів, гарантуючи тепло населенню навіть до офіційного старту.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: проблеми з врожаєм сильно вплинули на жителів.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Вінниці: що відомо про нові правила.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого торкнулися рекордно великі ціни.