Робота для пенсіонерів у Черкаській області включає кілька актуальних вакансій із офіційним оформленням та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Інформацію про доступні пропозиції надає сай тwork.ua.

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота шукає робочого. Основні вимоги — пунктуальність, охайність та комунікабельність. Пропонують п’ятиденний тиждень і офіційне працевлаштування, а обов’язки визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата становить 8 000–10 000 грн, що дозволяє поєднувати роботу з іншими заняттями та забезпечує стабільність.

Компанія WOG шукає помічника оператора АЗК у Кам’янку. Посада включає заправку авто, консультування клієнтів щодо пального та акцій, обслуговування території й підтримання чистоти. Середня зарплата — 11 000 грн, із офіційним оформленням, бонусами та позмінним графіком. Працівники отримують підтримку наставника, додатковий дохід від продажу омивачів та чайові, а також користуються знижками на товари АЗК. Вакансія відкрита для пенсіонерів, студентів і осіб з інвалідністю.

ФОП Загородня Я.А. пропонує вакансію вантажника-комплектувальника у Черкасах. Основні обов’язки — розвантаження, завантаження та складання кондитерських виробів за накладними. Робочий графік: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 15:00, субота — 8:00–13:00, неділя — вихідний. Зарплата — 18 000–21 000 грн. Вимоги: дисциплінованість, порядність, відсутність шкідливих звичок. Вакансія доступна для пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю, забезпечуючи стабільні умови та комфортне робоче середовище.

Отже, робота для пенсіонерів у Черкаській області дозволяє залишатися активними, отримувати регулярний дохід та працювати у безпечних і зручних умовах із підтримкою колег і керівництва.

