Работа для пенсионеров в Черкасской области позволяет оставаться активной, получать регулярный доход и работать в безопасных и удобных условиях.

Работа для пенсионеров в Черкасской области включает в себя несколько актуальных вакансий с официальным оформлением и стабильным доходом, сообщает Politeka.

Информацию о доступных предложениях предоставляет сайт work.ua.

Черкасская общеобразовательная школа I-III ступеней №26 им. И.Ф. Момота ищет рабочего . Основные требования – пунктуальность, аккуратность и коммуникабельность. Предлагают пятидневную неделю и официальное трудоустройство, а обязанности определены должностной инструкцией. Заработная плата составляет 8000–10000 грн, что позволяет совмещать работу с другими занятиями и обеспечивает стабильность.

Компания WOG ищет помощника оператора АЗК в Каменке. Должность включает заправку авто, консультирование клиентов по топливу и акциям, обслуживание территории и поддержание чистоты. Средняя зарплата – 11 000 грн, с официальным оформлением, бонусами и посменным графиком. Сотрудники получают поддержку наставника, дополнительный доход от продажи омывателей и чаевые, а также пользуются скидками на товары АЗК. Вакансия открыта для пенсионеров, студентов и лиц с инвалидностью.

ФЛП Загородняя Я.А. предлагает вакансию грузчика -комплектовщика в Черкассах. Основные обязанности – разгрузка, загрузка и сборка кондитерских изделий по накладным. Рабочий график: понедельник-пятница с 8:00 до 15:00, суббота - 8:00-13:00, воскресенье - выходной. Зарплата - 18 000-21 000 грн. Требования: дисциплинированность, порядочность, отсутствие вредных привычек. Вакансия доступна для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью, обеспечивая стабильные условия и комфортную рабочую среду.

Следовательно, работа для пенсионеров в Черкасской области позволяет оставаться активной, получать регулярный доход и работать в безопасных и удобных условиях с поддержкой коллег и руководства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкассах: жители бьют тревогу по поводу исчезновения базового товара.

Також Политека сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: какую поддержку оказывают пожилым людям.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области: самые актуальные предложения.