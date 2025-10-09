Подорожчання проїзду в Хмельницькій області офіційно затверджене й доведене до відома мешканців.

Подорожчання проїзду в Хмельницькій області зафіксовано на автобусному маршруті «Ярмолинці – ст. Ярмолинці», повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на вебресурсі Ярмолинецької селищної ради.

Виконавчий комітет ухвалив рішення щодо зміни тарифу для пасажирів, визначивши оплату за одну поїздку у розмірі 15 гривень. Підставою стало звернення перевізника Корицького В.І. та результати громадських слухань, проведених серед жителів громади.

Оновлення спрямоване на регулювання вартості перевезень і підтримання належного технічного стану транспортних засобів. Документ підготовлено відповідно до положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт» та методики розрахунку тарифів, затвердженої наказом Міністерства транспорту і зв’язку №1175 від 17 листопада 2009 року.

Керуюча справами виконавчого комітету Стахова Ю.Є. організувала оприлюднення ухваленого рішення на офіційному порталі ради та у тижневику «Вперед». Тариф діє з моменту публікації в друкованому виданні. Попереднє рішення від 29 червня 2022 року №11 втратило чинність після введення нових розрахунків.

Контроль за реалізацією рішення покладено на заступника селищного голови Д. Головка, відповідального за роботу виконавчих структур ради. Відтак, оновлена вартість проїзду є чинною, а всі зміни щодо маршруту публікуються відкрито на інформаційних ресурсах громади.

Отже, подорожчання проїзду в Хмельницькій області на маршруті «Ярмолинці – ст. Ярмолинці» офіційно затверджене й доведене до відома мешканців, що забезпечує прозорість у визначенні тарифу та контролі за виконанням відповідного рішення.

