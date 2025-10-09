Подорожание проезда в Хмельницкой области официально утверждено и доведено до сведения жителей.

Подорожание проезда в Хмельницкой области зафиксировано на автобусном маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы», сообщает Politeka.

Информация обнародована на веб-ресурсе Ярмолинецкого поселкового совета.

Исполнительный комитет принял решение об изменении тарифа для пассажиров, определив оплату за одну поездку в размере 15 гривен. Основанием явилось обращение перевозчика Корицкого В.И. и результаты общественных слушаний, проведённых среди жителей общины.

Обновление направлено на регулирование стоимости перевозок и поддержание надлежащего технического состояния транспортных средств. Документ подготовлен в соответствии с положениями законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильном транспорте", "О транспорте" и методиками расчета тарифов, утвержденной приказом Министерства транспорта и связи №1175 от 17 ноября 2009 года.

Управляющая делами исполнительного комитета Стахова Ю.Е. организовала обнародование принятого решения на официальном портале совета и в еженедельнике «Вперед». Тариф действует с момента опубликования в печатном издании. Предыдущее решение от 29 июня 2022 г. №11 утратило силу после введения новых расчетов.

Контроль за реализацией решения возложен на заместителя поселкового председателя Д. Головко, ответственного за работу исполнительных структур совета. Следовательно, обновленная стоимость проезда действует, а все изменения по маршруту публикуются открыто на информационных ресурсах общины.

Итак, подорожание проезда в Хмельницкой области на маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы» официально утвержден и доведен до сведения жителей, что обеспечивает прозрачность в определении тарифа и контроле за исполнением соответствующего решения.

