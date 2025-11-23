Прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Запорожье обещает прохладное время.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Запорожье и рассказали, подготовили ли сюрпризы в последние осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Запорожье. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 24 числа: утро и день в Запорожье будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +11°C.

Во вторник, 25.11: воздух прогреется до +6°C. Утро будет пасмурным, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Дождей не прогнозируется. В древности выполняли такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку: если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится – останется на земле.

Среда, 26.11: первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Без дождей. Температурные колебания от +3 до +10°C. В это время "всякое зябь останавливается в росте", то есть земля погружается в сон до весны.

Четверг, 27 числа: с утра и до самого вечера в Запорожье небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +8…+11°C.

В пятницу, 28.11: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +6…+9°C.

Суббота, 29.11: вечером на небе возможны прояснения, но в течение дня станет пасмурно. Без осадков. Температура будет колебаться от +4 до +7°C.

В воскресенье 30.11: утром и вечером будет держаться пасмурная пора. Без осадков. Температурные показатели от +3 до +6°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Запорожье обещает прохладное время.

