Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у 2025 році суттєво вплинув на мешканців регіону, ускладнюючи доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільш помітне підвищення стосується молочних виробів. Літр молока зараз коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова упаковка вершкового масла навіть за акційною пропозицією стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що, попри збільшення поставок сировини, високий попит на жири та білок утримує ціни на стабільно високому рівні.

На становище також вплинуло скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, але частина поставок продовжувалася ще кілька тижнів. Зменшення експорту підвищило внутрішню пропозицію, що трохи стабілізувало ринок. Водночас виробники коригують реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв та накопичення запасів додатково вплинуло на вартість. У серпні середня ціна молока сягала 41,5 грн за літр, а масло підскочило з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% більше.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та зростанням витрат на корми і енергію. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому ціна залишатиметься високою до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове зростання на 5–7%».

Об’єднання фермерів може частково зменшити тиск на ринок, але це лише тимчасовий захід. Споживачам радять планувати покупки заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Хмельницькій області залишається серйозною проблемою, що змушує населення адаптуватися до нових ринкових умов та обирати оптимальні стратегії придбання продуктів.

