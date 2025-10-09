Дефицит продуктов в Хмельницкой области в 2025 году оказал существенное влияние на жителей региона, затрудняя доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Наиболее заметное повышение касается молочных изделий. Литр молока сейчас стоит около 39-45 гривен, а 180-граммовая упаковка сливочного масла даже по акционному предложению стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белок удерживает цены на стабильно высоком уровне.

На положение также отразилось сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, но часть поставок продолжалась еще несколько недель. Уменьшение экспорта повысило внутреннее предложение, что несколько стабилизировало рынок. В то же время производители корректируют реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и накопление запасов дополнительно отразилось на стоимости. В августе средняя цена молока достигала 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% больше.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому цена будет оставаться высокой до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможен дополнительный рост на 5–7%».

Объединение фермеров может частично снизить давление на рынок, но это лишь временная мера. Потребителям советуют планировать покупки заранее и акционными предложениями. Дефицит продуктов в Хмельницкой области остается серьезной проблемой, заставляющей население адаптироваться к новым рыночным условиям и выбирать оптимальные стратегии приобретения продуктов.

