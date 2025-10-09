Грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься з урахуванням належності заявників до вразливих категорій.

Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову про грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Під дію нової державної програми потрапляють мешканці населених пунктів, розташованих у межах десяти кілометрів від державного кордону з російською федерацією або безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. У таких громадах право на отримання грошової допомоги матимуть усі домогосподарства, які використовують тверде паливо для опалення, незалежно від їхнього соціального статусу чи належності до вразливих категорій.

Окрім того, право на виплати отримають і жителі територій активних бойових дій, розташованих за межами десятикілометрової зони, зокрема у Чернігівській області та інших дев’яти прифронтових регіонах України. Тоді призначення допомоги відбуватиметься з урахуванням соціального статусу заявників і наявного обсягу фінансування. Таким чином, пріоритет надаватиметься тим домогосподарствам, які справді перебувають у складних життєвих обставинах і потребують термінової підтримки.

Грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься з урахуванням належності заявників до вразливих категорій населення та в межах наявного фінансування.

Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Вона надається один раз за опалювальний сезон і поширюється на всю родину. Для її отримання член домогосподарства або його законний представник повинен подати заяву до місцевого органу влади за місцем офіційної реєстрації або фактичного проживання. Органи управління зобов’язані повідомити заявника про рішення протягом п’яти робочих днів у спосіб, вказаний у поданій заяві.

Виплати здійснюватимуться у вересні–жовтні. Кошти надходитимуть у безготівковій формі безпосередньо на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Важливим є принцип "гроші ходять за людиною". Це означає, що навіть у випадку вимушеної евакуації в більш безпечний регіон після подання документів, родина все одно отримає призначену допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: які вакансії обіцяють від 18 тисяч зарплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: кого торкнулися зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на виплати, перелік категорій.