Кабинет Министров Украины принял разработанное Минсоцполитики постановление о денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Под действие новой государственной программы попадают жители населенных пунктов, расположенных в пределах десяти километров от государственной границы с Российской Федерацией или непосредственно вблизи линии боевого столкновения. В таких общинах право на получение денежной помощи будут иметь все домохозяйства, которые используют твердое топливо для отопления, независимо от их социального статуса или принадлежности к уязвимым категориям.

Кроме того, право на выплаты получат и жители территорий активных боевых действий, расположенных за пределами десятикилометровой зоны, в частности, в Черниговской области и других девяти прифронтовых регионах Украины. Тогда назначение помощи будет происходить с учетом социального статуса заявителей и имеющегося объема финансирования. Таким образом, приоритет будет предоставляться тем домохозяйствам, которые действительно находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в срочной поддержке.

Денежная помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет предоставляться с учетом принадлежности заявителей к уязвимым категориям населения и в рамках финансирования.

Размер выплаты составляет 19400 гривен на одно домохозяйство. Она предоставляется один раз в отопительный сезон и распространяется на всю семью. Для ее получения член домохозяйства или его законный представитель должен подать заявление в местный орган власти по месту официальной регистрации или фактического проживания. Органы управления обязаны уведомить заявителя о решении в течение пяти рабочих дней способом, указанным в поданном заявлении.

Выплаты будут осуществляться в сентябре-октябре. Денежные средства будут поступать в безналичной форме непосредственно на банковский счет, указанный в заявлении.

Важен принцип "деньги ходят за человеком". Это означает, что даже в случае вынужденной эвакуации в более безопасный регион после подачи документов семья все равно получит назначенную помощь.

