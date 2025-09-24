Одной из ключевых инициатив станет введение специальной денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области и других регионах Украины.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области будет предусматривать предоставление средств на отопление для прохождения холодного сезона, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в пресс-службе правительства.

По официальной информации правительства, в ближайшие дни был принят ряд новых решений, касающихся дополнительной поддержки внутренне перемещенных лиц.

Одной из ключевых инициатив станет введение специальной денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области и других регионах Украины, что будет предусматривать предоставление единовременной выплаты в размере 8 000 гривен. Эти средства предназначены для того, чтобы переселенцы могли приобрести необходимые ресурсы для обогрева дома зимой – дрова, уголь, брикеты или пеллеты.

Право подать заявку на получение этой помощи будут граждане, соответствующие ряду условий. Прежде всего, это лица, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц.

Также обязательным условием есть отсутствие ранее полученной аналогичной поддержки от международных гуманитарных организаций. Программа распространяется на тех, кто проживает в прифронтовых районах, где потребность в обеспечении топливом особенно остра. Еще одним условием участия станет наличие в здании отопительной системы, работающей на твердом топливе.

Согласно планам правительства, такой поддержкой смогут воспользоваться около 32 000 домохозяйств по всей стране. Администрирование выплат будет возложено на органы Пенсионного фонда Украины, имеющие опыт реализации социальных программ и способных обеспечить прозрачный механизм перерасчета средств.

Начать действие этой программы планируется после того, как завершится этап выплат от международных организаций. Ориентировочно старт денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области и других регионах Украины назначен на ноябрь – декабрь текущего года, что позволит своевременно подготовиться к зимнему периоду.

В сообщении отмечается: внутренне перемещенные лица, пользующиеся льготами или жилищными субсидиями на территории Украины, но при этом не получившие помощь от международных структур, получат возможность приобрести твердое топливо для отопления собственных домов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Чернигове: украинцам готовы платить от 16 тысяч, перечень актуальных вакансий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Чернигове: перечень интересных вакансий, где можно заработать 42 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто именно имеет право на выплаты, перечень требований.