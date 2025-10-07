Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне особенно заметен на помидорах, активно используемых для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Цены на тепличные томаты продолжают расти из-за уменьшения урожая на специализированных фермах. Дополнительно ограниченное предложение продукции по открытому грунту после завершения пика полевого производства усиливает давление на рынок.

За последнюю неделю стоимость тепличных помидоров поднялась примерно на 14%. В настоящее время они стоят от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от размера, качества и объемов партий. Фермеры объясняют удорожание высоким спросом со стороны розничных сетей и оптовых компаний, активно закупающих продукцию. Кроме того, окончание сезона грунтовых томатов также влияет на повышение цен.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на рост стоимости, тепличные помидоры остаются относительно доступными. Текущая средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, что несколько уменьшает финансовую нагрузку на покупателей. В целом, дефицит овощей в Днепропетровской области продолжает формировать рыночную ситуацию: сезонные ограничения, меньший урожай и высокий спрос заставляют потребителей планировать покупки заранее и рассматривать альтернативные варианты среди доступных овощей.

К слову, в Днепропетровской области продукты также имеют возможность получить бесплатно. Старики получают сертификаты номиналом 440 гривен, которые можно использовать в сети АТБ для покупки продуктов по собственному выбору.

Источник: EastFruit

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.