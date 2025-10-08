Подати заяву на грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна кількома способами.

Держава передбачила альтернативу, державну соціальну грошову допомогу у Київській області для пенсіонерів, які не мають права на пенсію, пише Politeka.net.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Щоб отримати право на пенсію у 60 років у 2025 році, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо ж до цього часу накопичити таку кількість не вдалося, вийти на пенсію можна пізніше:

у 63 роки — за наявності не менше 22 років стажу;

у 65 років — якщо стажу не менше 15 років.

Якщо навіть до 65 років людина не має необхідного страхового стажу, вона може звернутися за державною соціальною допомогою. Ця виплата призначається тим громадянам, чий середньомісячний сукупний дохід за останні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Розмір соціальної грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області

Законодавством передбачено, що базовий розмір державної соціальної допомоги для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 708,3 гривні.

Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №265 від 26 березня 2008 року, якщо щомісячна сума допомоги не досягає прожиткового мінімуму, держава забезпечує адресну доплату, що компенсує різницю до повного розміру прожиткового мінімуму — тобто до 2361 гривні. Таким чином, людина отримує повну суму, необхідну для базового забезпечення.

Як оформити соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області

Подати заяву можна кількома способами:

Особисто — у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду України або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування (сільської, селищної чи міської ради), а також у ЦНАПі.

Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Поштою — надіславши документи поштовим відправленням на адресу відповідного територіального управління Пенсійного фонду України.

