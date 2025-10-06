Нова система оплати проїзду у Миколаєві робить пересування громадським транспортом більш комфортним, швидким і сучасним.

У Миколаєві запроваджено нову систему оплати проїзду у вигляді цифрових QR-квитків, повідомляє Politeka.

Тепер для поїздки не потрібно купувати паперові талони: достатньо відсканувати код на смартфоні та здійснити оплату банківською карткою. Ця процедура займає лише кілька секунд, що значно пришвидшує користування громадським транспортом.

Однією з головних переваг є безкоштовна пересадка протягом 90 хвилин після першого списання коштів, що особливо зручно для пасажирів, які змінюють маршрути під час подорожі. Разова поїздка оцінюється у 8 гривень, тоді як традиційний друкований квиток коштує 10 грн. Також доступні тижневі та місячні абонементи, а для студентів та туристів передбачені спеціальні пакети, що дозволяє обирати найзручніший варіант.

Система підтримує оплати через Apple Pay і Google Pay: достатньо прикласти смартфон до валідатора, і кошти автоматично списуються. Це економить час у чергах, полегшує планування поїздок та виключає потребу в готівці.

Уся актуальна інформація щодо тарифів, видів абонементів і правил користування доступна на сайті КП «Миколаївелектротранс». Нова система оплати проїзду у Миколаєві робить пересування громадським транспортом більш комфортним, швидким і сучасним.

Водночас у Миколаївській області відзначають зростання тарифів на комунальні послуги, що додає фінансового навантаження для багатьох родин. Крім того, місцеві представники ОСББ активно критикують встановлену ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» двоставкову ціну на опалення, що викликає додаткові суперечки серед мешканців.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право