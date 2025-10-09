Новая система оплаты проезда в Запорожье действует с августа, сообщает Politeka.

Горожане теперь пользуются общественным транспортом без бумажных талонов, оплачивая поездки по электронной карте или по телефону. В троллейбусах, автобусах и трамваях установлены валидаторы, автоматически снимающие оплату при входе. Специальная карта, получившая название «Січ Загальна», продается в кассе депо по улице Школьная, 2, а также у центрального входа предприятия. Приобрести его можно в будние дни с 08:00 до 15:30.

Стоимость электронного носителя составляет 60 грн. После активации он действует на транспортные маршруты города. Пополнение происходит через терминалы EasyPay, что обеспечивает быстроту и удобство использования. Пассажирам больше не нужно стоять в очередях или искать билеты – расчет происходит мгновенно. Спрос на карту стабильно высок, однако система работает без задержек и позволяет обслуживать всех желающих.

Внедрение цифровой модели является частью обновления городской транспортной инфраструктуры. Вместо бумажных талонов используются электронные средства оплаты или QR-коды, ускоряющие процесс прохождения и повышающие комфорт. Представители «Запорожэлектротранса» отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье значительно упрощает использование транспорта, минимизирует риск технических сбоев и улучшает качество обслуживания пассажиров.

Благодаря внедрению электронной карты горожане могут удобнее планировать передвижение, экономить время и пользоваться современным сервисом, постепенно заменяющим устаревшие способы оплаты.

Источник: Запоріжжяелектротранс

