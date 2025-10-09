Прогноз погоды на неделю в Запорожье позволяет спланировать передвижение и активность, учитывая изменение температуры, направление и силу ветра.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье свидетельствует о постепенном понижении температуры после теплых выходных, сообщает Politeka.

С 10 по 16 октября столбик термометра будет колебаться от +15 до +5°C. Самые высокие показатели ожидаются в субботу, 11 октября, когда воздух прогреется до +15°C, а самые низкие — в четверг, 16, когда температура опустится до +5°C. Утром и вечером рекомендуется одеваться в соответствии с понижением термометров, чтобы избежать переохлаждения.

Ветровая обстановка будет разной в течение недели. Преимущественно будет наблюдаться западное и юго-западное направление. В частности, 10 числа ветер дует с востока со скоростью до 9 м/с, а в понедельник, 13-го, порывы будут достигать 12 м/с при северо-западном направлении. Наименьшие скорости - 3 м/с - прогнозируются во вторник, 14 числа и среду, 15 октября. Резкие порывы ветра могут влиять на комфорт пребывания на открытом воздухе, поэтому следует предусматривать дополнительную одежду и защиту для детей.

Осадков ожидается немного. Наибольшее количество дождя выпадет в субботу, 11 числа – около 6,4 мм. Далее к середине недели выпадение осадков значительно уменьшится: в воскресенье, 12, 1,4 мм, а с понедельника по четверг практически без дождя. Только во вторник, 14, ожидается 0,1 мм, что незначительно повлияет на общее состояние грунта и дорожное покрытие.

Итак, неделя обещает быть прохладной с преобладанием сухой погоды и умеренным ветром. Особое внимание следует уделить одежде в утренние и вечерние часы, а также тем, кто планирует пребывание на открытом воздухе, поскольку западные и юго-западные порывы могут быть заметны.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье позволяет спланировать передвижение и активность, учитывая изменение температуры, направление и силу ветра, а также ожидаемое количество осадков, что поможет избежать дискомфорта и подготовиться к изменчивой осенней погоде.

