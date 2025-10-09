Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі свідчить про поступове зниження температури після теплих вихідних, повідомляє Politeka.

З 10 по 16 жовтня стовпчик термометра коливатиметься від +15°C до +5°C. Найвищі показники очікуються у суботу, 11 жовтня, коли повітря прогріється до +15°C, а найнижчі — у четвер, 16-го, коли температура опуститься до +5°C. Вранці та ввечері рекомендується одягатися відповідно до зниження термометрів, аби уникнути переохолодження.

Вітрова обстановка буде різною протягом тижня. Переважно спостерігатиметься західний та південно-західний напрямок. Зокрема, 10 числа вітер дме зі сходу зі швидкістю до 9 м/с, а у понеділок, 13-го, пориви досягатимуть 12 м/с при північно-західному напрямку. Найменші швидкості — 3 м/с — прогнозуються у вівторок, 14 числа, та середу, 15 жовтня. Різкі пориви вітру можуть впливати на комфорт перебування на відкритому повітрі, тому варто передбачати додатковий одяг та захист для дітей.

Опадів очікується небагато. Найбільша кількість дощу випаде у суботу, 11 числа — близько 6,4 мм. Далі до середини тижня випадання опадів значно зменшиться: у неділю, 12-го, 1,4 мм, а з понеділка по четвер практично без дощу. Лише у вівторок, 14-го, очікується 0,1 мм, що незначно вплине на загальний стан ґрунту та дорожнє покриття.

дощ

Отже, тиждень обіцяє бути прохолодним із переважанням сухої погоди та помірним вітром. Особливу увагу варто приділити одягу у ранкові та вечірні години, а також тим, хто планує перебування на відкритому повітрі, оскільки західні та південно-західні пориви можуть бути помітними.

Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі дозволяє спланувати пересування та активності, враховуючи зміну температури, напрямок і силу вітру, а також очікувану кількість опадів, що допоможе уникнути дискомфорту та підготуватися до мінливої осінньої погоди.

