Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі свідчить про поступове зниження температури після теплих вихідних, повідомляє Politeka.

З 10 по 16 жовтня стовпчик термометра коливатиметься від +15°C до +5°C. Найвищі показники очікуються у суботу, 11 жовтня, коли повітря прогріється до +15°C, а найнижчі — у четвер, 16-го, коли температура опуститься до +5°C. Вранці та ввечері рекомендується одягатися відповідно до зниження термометрів, аби уникнути переохолодження.

Вітрова обстановка буде різною протягом тижня. Переважно спостерігатиметься західний та південно-західний напрямок. Зокрема, 10 числа вітер дме зі сходу зі швидкістю до 9 м/с, а у понеділок, 13-го, пориви досягатимуть 12 м/с при північно-західному напрямку. Найменші швидкості — 3 м/с — прогнозуються у вівторок, 14 числа, та середу, 15 жовтня. Різкі пориви вітру можуть впливати на комфорт перебування на відкритому повітрі, тому варто передбачати додатковий одяг та захист для дітей.

Опадів очікується небагато. Найбільша кількість дощу випаде у суботу, 11 числа — близько 6,4 мм. Далі до середини тижня випадання опадів значно зменшиться: у неділю, 12-го, 1,4 мм, а з понеділка по четвер практично без дощу. Лише у вівторок, 14-го, очікується 0,1 мм, що незначно вплине на загальний стан ґрунту та дорожнє покриття.

Отже, тиждень обіцяє бути прохолодним із переважанням сухої погоди та помірним вітром. Особливу увагу варто приділити одягу у ранкові та вечірні години, а також тим, хто планує перебування на відкритому повітрі, оскільки західні та південно-західні пориви можуть бути помітними.

Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі дозволяє спланувати пересування та активності, враховуючи зміну температури, напрямок і силу вітру, а також очікувану кількість опадів, що допоможе уникнути дискомфорту та підготуватися до мінливої осінньої погоди.

