Местным жителям придется лучше планировать свои поездки из-за ввода нового графика движения транспорта в Запорожье.

Новый график движения транспорта в Запорожье включает как троллейбусный маршрут №1, так и новый автобусный маршрут №97, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале EasyWay Запорожья, новый график движения транспорта предусматривает изменения в курсировании троллейбуса №1, ездящего между площадью Профсоюзов и Турбазой Хортица.

Горожане просят внимательно ознакомиться с обновлениями, чтобы планировать свои поездки без задержек.

В будни с площади Профсоюзов троллейбусы отправляются в направлении Турбазы Хортица в 7:56, 10:31, 12:08, 14:25 и 16:12. В обратном направлении - в 8:52, 11:19, 12:59, 15:22 и 17:02.

В выходные рейсы становится больше, поэтому жители города могут удобнее планировать свой день. Отправка на том же маршруте происходит в 7:15, 7:55, 8:54, 10:21, 11:18, 12:04, 13:05, 14:23, 15:00, 16:12, 17:36 и 19:18.

Обратно троллейбусы отправляются в 8:05, 8:51, 9:44, 11:10, 12:08, 13:00, 14:06, 15:22, 16:00, 17:02, 18:27 и 20:10.

Коммунальщики отмечают, что горожанам следует учитывать изменения во время планирования своих поездок во избежание недоразумений.

Кроме того, новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает запуск автобуса №97, который начал курсировать с 1 октября. Он проходит по улице Победы и соединяет Дом культуры ЗАлК с 3-м Южным микрорайоном.

Восемь современных больших автобусов теперь ежедневно перевозят пассажиров по центральным магистралям города, в том числе по проспекту Соборному и улице Победы. Каждый автобус рассчитан на перевозку около 100 пассажиров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили