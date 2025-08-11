Новый график движения транспорта в Запорожье станет первым шагом по улучшению системы перевозок в городе.

Новый график движения транспорта в Запорожье стартует с понедельника, 11 августа, когда на маршруте №71 заработают новые автобусы, сообщает Politeka.

Об этом информирует секретарь городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

Новый маршрут соединит Запорожскую площадь с Симферопольским шоссе. Расписание адаптировано под час пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в наиболее загруженные часы.

На линию выйдут десять крупногабаритных автобусов с кондиционерами, удобными сиденьями и низким полом, что делает передвижение доступным для людей с инвалидностью. Каждый автобус прошел технический осмотр и ремонт.

Оплата проезда возможна наличными, банковской картой или картой "Сич" через специальный валидатор. Техника получена благодаря сотрудничеству областных и городских властей с международными партнерами, что является частью стратегии обновления коммунального автопарка Запорожья.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что до конца года планируют запустить 50 таких единиц в наиболее популярных направлениях. Запорожцы долго ждали обновления, и новый график движения транспорта в Запорожье по маршруту №71 станет первым шагом к улучшению системы перевозок в городе.

К слову, в городе также сообщали о новой системе оплаты .

С 1 августа стартовала выдача транспортной карты "Сечь Общая". Она позволяет пассажирам оплачивать проезд в муниципальном транспорте бесконтактно через специальные терминалы. ʼʼ

"Січ Общая" действует во всех видах городского транспорта - трамваях, троллейбусах и автобусах. Для оплаты пассажирам достаточно приложить карту к терминалу бесконтактной оплаты, который уже установлен в салонах транспортных средств.

