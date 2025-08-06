Запровадження нової системи оплати проїзду в Запоріжжі має на меті спростити процес розрахунку та підвищити зручність.

У Запоріжжі офіційно запроваджено нову систему оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба КП "Запоріжелектротранс”.

З 1 серпня стартувала видача транспортної картки "Січ Загальна”. Вона дозволяє пасажирам оплачувати проїзд у муніципальному транспорті безконтактно через спеціальні термінали. ʼ

"Січ Загальна" діє у всіх видах міського транспорту — трамваях, тролейбусах та автобусах. Для оплати пасажирам достатньо прикласти картку до терміналу безконтактної оплати, який вже встановлено у салонах транспортних засобів. Такий спосіб розрахунку пришвидшує посадку і робить користування громадським транспортом комфортнішим.

Щоб отримати картку, жителям Запоріжжя необхідно звернутися до одного з двох пунктів видачі, розташованих за адресою вул. Шкільна, 2. Це каса депо та головний вхід підприємства "Запоріжелектротранс”. Обидва пункти працюють із понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 15:30. Видача здійснюється через автоматичний термінал компанії EasyPay.

Вартість картки "Січ Загальна” становить 60 гривень. Запровадження нової системи оплати проїзду в Запоріжжі має на меті спростити процес розрахунку та підвищити зручність користування громадським транспортом для мешканців міста.

До слова, у Запоріжжі також повідомляли про заборону руху.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів, двигуни яких створюють надмірний акустичний тиск або обладнані системами випуску без шумопоглиначів.

Нове правило спрямоване на зменшення акустичного навантаження, забезпечення тиші та захист громадського середовища.

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