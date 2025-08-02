Під час 31-ї сесії міської ради ухвалено рішення про заборону руху транспорту в Запоріжжі, що перевищує допустимі рівні шуму, передає Politeka.

Це зазначено на сайті Запорізької міської ради.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів, двигуни яких створюють надмірний акустичний тиск або обладнані системами випуску без шумопоглиначів.

У пункті 1 документа йдеться про обмеження для машин, рівень шуму від роботи яких вищий за встановлені норми, а також для тих, що використовують вихлопну систему типу «прямострум» або подібну конструкцію без засобів глушіння звуку. Заборона діятиме до завершення або скасування правового режиму воєнного стану.

Відповідно до ухваленого рішення, поліції рекомендовано реагувати на кожен випадок появи таких автомобілів у межах Запоріжжя. Органи правопорядку повинні здійснювати заходи згідно з Законом України «Про систему громадського здоров’я» та ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заборона руху транспорту в Запоріжжі спрямована на зменшення акустичного навантаження, забезпечення тиші та захист громадського середовища.

До слова, також повідомлялося про новий графік поїздів.

За інформацією Укрзалізниці, у період з 31 липня по 1 серпня 2025 року рух електропоїздів на маршруті Синельникове-1 – Запоріжжя-2 – Синельникове-1 буде тимчасово змінено.

Новий графік руху поїздів з Запоріжжя виглядає наступним чином: електропоїзд №6582, який курсує до Синельникове-1, буде здійснювати пересування лише до станції Вільнянськ. Частина маршруту тимчасово скасована.

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