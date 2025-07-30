Новий графік руху поїздів з Запоріжжя пов’язаний з технічними роботами та заходами безпеки.

Новий графік руху поїздів з Запоріжжя стосується приміських експресів, які курсують популярними міршрутами, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у телеграм-каналі громадського транспорту Запоріжжя.

За інформацією Укрзалізниці, у період з 31 липня по 1 серпня 2025 року рух електропоїздів на маршруті Синельникове-1 – Запоріжжя-2 – Синельникове-1 буде тимчасово змінено.

Новий графік руху поїздів з Запоріжжя виглядає наступним чином: електропоїзд №6582, який курсує до Синельникове-1, буде здійснювати пересування лише до станції Вільнянськ. Частина маршруту тимчасово скасована.

Розклад експреса №6582:

Відправлення зі станції Запоріжжя-2 о 16:17;

Прибуття до Вільнянська о 17:04.

Також електропоїзд №6587, який прямує у зворотному напрямку зі станції Синельникове-1 до Запоріжжя-2, курсуватиме лише від Вільнянська до обласного центру. Частина маршруту між Синельникове-1 та Вільнянськом на цей період скасована.

Розклад експреса №6587:

Відправлення зі станції Вільнянськ о 19:34;

Прибуття до Запоріжжя-2 о 20:23.

Новий графік руху поїздів з Запоріжжя пов’язаний з технічними роботами та заходами безпеки. Пасажирів просять планувати свої поїздки з урахуванням нових маршрутів та враховувати можливі незручності. Для отримання актуальної інформації рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та місцевих транспортних каналів.

Крім цього, пересування великогабаритних вантажівок дорогами запорізької області дозволено лише коли температура повітря не перевищує +28 градусів. Обмеження вводяться аби зберегти дорожнє покриття.

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