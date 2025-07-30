Новый график движения поездов из Запорожья связан с техническими работами и мерами безопасности.

Новый график движения поездов из Запорожья касается пригородных экспрессов, курсирующих популярными миршрутами, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в телеграмм-канале общественного транспорта Запорожья.

По информации Укрзализныци, в период с 31 июля по 1 августа 2025 года движение электропоездов на маршруте Синельниково-1 – Запорожье-2 – Синельниково-1 будет временно изменено.

Новый график движения поездов из Запорожья выглядит следующим образом: электропоезд №6582, курсирующий в Синельниково-1, будет осуществлять передвижение только до станции Вольнянск. Часть маршрута временно упразднена.

Расписание экспресса №6582:

Отправление со станции Запорожье-2 в 16:17;

Прибытие в Вольнянск в 17:04.

Также электропоезд №6587, направляющийся в обратном направлении со станции Синельниково-1 в Запорожье-2, будет курсировать только от Вольнянского в областной центр. Часть маршрута между Синельниково-1 и Вольнянском на этот период отменена.

Расписание экспресса №6587:

Отправление со станции Вольнянск в 19:34;

Прибытие в Запорожье-2 в 20:23.

Новый график движения поездов из Запорожья связан с техническими работами и мерами безопасности. Пассажиров просят планировать свои поездки с учетом новых маршрутов и учитывать возможные неудобства. Для получения актуальной информации рекомендуется следить за официальными сообщениями "Укрзализныци" и местных транспортных каналов.

Кроме этого, передвижение крупногабаритных грузовиков по дорогам запорожской области разрешено только когда температура воздуха не превышает +28 градусов. Ограничения вводятся, чтобы сохранить дорожное покрытие.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области: в некоторых общинах выдают бесплатные продукты.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.