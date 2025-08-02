Во время 31-й сессии городского совета было принято решение о запрете движения транспорта в Запорожье, что превышает допустимые уровни шума, передает Politeka.

Это указано на сайте Запорожского городского совета .

Новые требования относятся ко всем транспортным средствам, двигатели которых создают чрезмерное акустичное давление или оборудованы системами выпуска без шумопоглотителей.

В пункте 1 документа говорится об ограничениях для машин, уровень шума от работы которых выше установленных норм, а также для использующих выхлопную систему типа «прямоток» или подобную конструкцию без средств глушения звука. Запрет будет действовать до завершения или отмены правового режима военного положения.

Согласно принятому решению, полиции рекомендовано реагировать на каждый случай появления таких автомобилей в пределах Запорожья. Органы правопорядка должны осуществлять мероприятия согласно Закону Украины "О системе общественного здоровья" и ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Запрещение движения транспорта в Запорожье направлено на уменьшение акустической нагрузки, обеспечение тишины и защиту общественной среды.

Кстати, также сообщалось о новом графике поездов.

По информации Укрзализныци, в период с 31 июля по 1 августа 2025 года движение электропоездов на маршруте Синельниково-1 – Запорожье-2 – Синельниково-1 будет временно изменено.

Новый график движения поездов из Запорожья выглядит следующим образом: электропоезд №6582, курсирующий в Синельниково-1, будет осуществлять передвижение только до станции Вольнянск. Часть маршрута временно упразднена.

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