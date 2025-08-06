Введение новой системы оплаты проезда в Запорожье должно упростить процесс расчета и повысить удобство.

В Запорожье официально введена новая система оплаты проезда, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба КП "Запорожэлектротранс".

С 1 августа стартовала выдача транспортной карты "Сечь Общая". Она позволяет пассажирам оплачивать проезд в муниципальном транспорте бесконтактно через специальные терминалы. ʼʼ

"Сечь Общая" действует во всех видах городского транспорта - трамваях, троллейбусах и автобусах. Для оплаты пассажирам достаточно приложить карту к терминалу бесконтактной оплаты, который уже установлен в салонах транспортных средств. Такой способ расчета ускоряет посадку и делает пользование общественным транспортом более комфортным.

Чтобы получить карточку, жителям Запорожья необходимо обратиться в один из двух пунктов выдачи, расположенных по адресу ул. Школьная, 2. Это касса депо и главный вход предприятия "Запорожэлектротранс". Оба пункта работают с понедельника по пятницу, с 08:00 до 15:30. Выдача производится через автоматический терминал компании EasyPay.

Стоимость карты "Сечь Общая" составляет 60 гривен. Введение новой системы оплаты проезда в Запорожье должно упростить процесс расчета и повысить удобство пользования общественным транспортом для жителей города.

К слову, в Запорожье также сообщали о запрещении движения.

Новые требования относятся ко всем транспортным средствам, двигатели которых создают чрезмерное акустичное давление или оборудованы системами выпуска без шумопоглотителей.

Новое правило направлено на уменьшение акустической нагрузки, обеспечение тишины и защиту общественной среды.

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