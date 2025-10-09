Новый график движения транспорта в Запорожье обеспечивает организованную работу общественного транспорта, даже во время проведения ремонтных работ на контактной сети.

Появился новый график движения транспорта в Запорожье на 10 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета.

В этот день работа трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов ЗКПМЭ «Запорожэлектротранс» планируется по утвержденным схемам, с учетом временных смен из-за ремонтных работ.

Троллейбусы на маршрутах №1, 3, 8, 9, 11, 14 и 17 курсируют по стандартному графику. Однако с 10:00 до 13:00 на Запорожской площади состоится ремонт контактной сети, меняющей движение части троллейбусов. В частности, маршрут №3 будет иметь один троллейбус с автономным ходом от «4 Южного микрорайона» до ул. Песчаной, другие – к пл. Запорожская. Маршрут №8 будет включать один троллейбус с автономным ходом на завод «Запорожкабель», остальные остаются по схеме до пл. Запорожская. Для маршрута №11 автономный троллейбус будет курсировать от Арматурного завода по ул. Седова, а №17 будет двигаться от ул. Седова до пл. Запорожская.

Трамвайные маршруты №3, 10, 12, 14, 15 и 16 работают по установленным схемам без изменений. Автобусы будут курсировать по двум направлениям: №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59 и 71 двигаются от пл. Запорожская в ТЦ «Эпицентр» через пр. Соборный, ул. Серикова, ул. Космическая и международная автодорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, обратные рейсы осуществляются по той же схеме. Автобусные маршруты №72, 86, 94, 97 и 98 заканчиваются на остановке ул. Гарнизонно».

Полную информацию о расписаниях движения можно просмотреть на официальном сайте предприятия «Запорожэлектротранс». В случае изменений в работе общественного транспорта, дополнительные сообщения будут обнародованы, что позволит пассажирам планировать поездки и избегать недоразумений. Итак, новый график движения транспорта в Запорожье обеспечивает организованную работу общественного транспорта даже при проведении ремонтных работ в контактной сети.

