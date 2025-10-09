Новий графік руху транспорту в Запоріжжі забезпечує організовану роботу громадського транспорту навіть під час проведення ремонтних робіт на контактній мережі.

З'явився новий графік руху транспорту в Запоріжжі на 10 жовтня повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради.

У цей день робота трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» планується за затвердженими схемами, з урахуванням тимчасових змін через ремонтні роботи.

Тролейбуси на маршрутах №1, 3, 8, 9, 11, 14 та 17 курсують за стандартним графіком. Проте з 10:00 до 13:00 на площі Запорізькій відбудеться ремонт контактної мережі, що змінює рух частини тролейбусів. Зокрема, маршрут №3 матиме один тролейбус з автономним ходом від «4-го Південного мікрорайону» до вул. Піщаної, інші – до пл. Запорізька. Маршрут №8 включатиме один тролейбус з автономним ходом до заводу «Запоріжкабель», решта залишаються за схемою до пл. Запорізька. Для маршруту №11 автономний тролейбус курсуватиме від Арматурного заводу до вул. Сєдова, а №17 рухатиметься від вул. Сєдова до пл. Запорізька.

Трамвайні маршрути №3, 10, 12, 14, 15 та 16 працюють за встановленими схемами без змін. Автобуси курсуватимуть у двох напрямках: №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59 та 71 рухаються від пл. Запорізька до ТЦ «Епіцентр» через пр. Соборний, вул. С. Серікова, вул. Космічну та міжнародну автодорогу М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, зворотні рейси здійснюються за тією ж схемою. Автобусні маршрути №72, 86, 94, 97 та 98 закінчуються на зупинці «вул. Гарнізонна».

Повну інформацію щодо розкладів руху можна переглянути на офіційному сайті підприємства «Запоріжелектротранс». У разі змін у роботі громадського транспорту додаткові повідомлення будуть оприлюднені, що дозволить пасажирам планувати поїздки та уникати непорозумінь. Отже, новий графік руху транспорту в Запоріжжі забезпечує організовану роботу громадського транспорту навіть під час проведення ремонтних робіт на контактній мережі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни