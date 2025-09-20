Новый график движения транспорта в Виннице создает условия для более комфортного передвижения, особенно в часы максимального пассажиропотока.

Новый график движения транспорта в Виннице был введен для автобусов №21 и №22 с целью уменьшения скопления пассажиров в утренние часы пик, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Департамент транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета.

Изменения прежде всего касаются школьников, которые каждое утро направляются из Академического микрорайона в лицей №24 на Подолье, и позволяют обеспечить более комфортный доезд в центральную часть города.

Маршрут №22 "Микрорайон Академический – Железнодорожный вокзал" теперь курсирует чаще: с 6:00 до 14:00 количество рейсов увеличено с 6 до 9. Автобусы будут двигаться сокращенным путем от Академического до остановки "улица Князов Кориатовичей", что позволяет более эффективно обслуживать и услужить. Такая схема помогает снизить очереди на пунктах посадки и сократить время ожидания для жителей микрорайона.

Маршрут №21 "Педагогический колледж – Барское шоссе" в утренние часы, с 6:00 до 9:00, также получил дополнительные рейсы. Количество поездок повышено с 7 до 9, а часть автобусов движется по сокращенному маршруту от Старого города до остановки "Больница им. Пирогова". Это позволяет удобнее и быстрее добраться до центральной части Винницы, особенно для тех пассажиров, которые ежедневно пользуются этим направлением.

Изменения носят временный характер: в городе тестируют обновленное расписание, а пассажиров призывают оставлять отзывы о работе транспорта. Информацию о новых оконечных остановках можно найти на остановках и внутри салонов автобусов, что позволяет ориентироваться в маршрутах без дополнительных трудностей.

Новый график движения транспорта в Виннице создает условия для более комфортного передвижения, особенно в часы максимального пассажиропотока, и помогает горожанам эффективнее планировать свое время.

