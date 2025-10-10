Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 11 по 13 жовтня Кіровоградській області.

Запланований графік відключення світла з 11 по 13 жовтня в Кіровоградській області через впроваджені капітальні ремонти, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 11 по 13 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У суботу, 11 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Данилова Балка на вулицях:

Вишневий пров., 1-2, 4, 6-7, 9, 11;

Центральна, 23-25, 27, 29-31, 34-37, 41, 46, 48-49, 52;

Центральний пров., 1-2, 5-6.

Обмеження вводять 12 числа знову з 9:00 до 17 години у населеному пункті Данилова Балка на вулицях:

Вишневий пров., 1-2, 4, 6-7, 9, 11;

Центральна, 23-25, 27, 29-31, 34-37, 41, 46, 48-49, 52;

Центральний пров., 1-2, 5-6.

У понеділок, 13 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Кам'яна Криниця, вулиці:

Виноградна, 3, 5-6, 11, 13-16, 18-21, 23, 25, 27, 27А, 28-30, 32-34, 37, 39-47, 53

Набережний пров., 3, 10, 13;

Філатова, 6-7, 9-10;

Центральна, 38, 44-46, 48-53, 58, 60а, 61-62, 64, 66-68, 70, 74-77, 81, 83, 99, 106, 108, 114, 116, 120-121, 126;

Центральний пров., 5, 7, 35-38, 40-41, 43-44.

Електроенергії не буде також у населеному пункті Власівка за адресами:

Володимира Івасюка, 6;

Енергетична, 1, 1А, 2-8;

Шевченко, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38-39, 41, 43-53, 55-60, 62, 65, 73, 73А, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

Також обмеження вводяться у Світловодську за адресами:

Віталія Куцевича, 1-3;

Сотника Михайла Майбороди, 77;

Чаплищанська, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 50, 52, 56, 58.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 11 по 13 жовтня Кіровоградській області.

