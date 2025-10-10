Дефіцит овочів в Київській області цього сезону особливо проявляється серед помідорів, які залишаються популярними для приготування салатів та кулінарних страв, повідомляє Politeka.

Зростання цін на тепличні томати зумовлене скороченням врожаю на спеціалізованих фермах, а обмежена кількість продукції з відкритого ґрунту після завершення основного збору додатково впливає на ринок.

Протягом останнього тижня вартість тепличних томатів підвищилася близько на 14%. На даний момент ціни коливаються в межах 35–55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розміру, якості та обсягів партій. Фермери пояснюють таке подорожчання високим попитом від роздрібних і гуртових мереж, які активно закуповують томати. Крім того, закінчення сезону ґрунтових овочів також впливає на формування цін.

Аналітики зазначають, що попри підвищення, тепличні томати залишаються відносно доступними для споживачів. Середня вартість наразі приблизно на 30% менша, ніж на початку вересня 2024 року, що частково зменшує фінансовий тиск на покупців.

Отже, дефіцит овочів в Київській області створює непросту ринкову ситуацію. Сезонні обмеження, менший урожай та високий попит змушують населення планувати закупівлі заздалегідь і враховувати альтернативні варіанти доступних овочів.

До слова, у Дніпропетровській області продукти можна також отримати безкоштовно. У регіоні передбачено підтримку літніх громадян: вони отримують сертифікати на 440 гривень для використання в мережі АТБ, що дозволяє купувати продукти на власний розсуд.

Джерело: EastFruit.

