Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає часткове фінансування витрат на оплату комунальних послуг для мешканців літнього віку під час зимового періоду 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який впроваджується організацією Карітас Полтава за сприяння CRS Catholic Relief Services. Основне завдання програми — підтримка громадян, які втратили житло через бойові дії та тимчасово проживають у межах Зінківської й Полтавської громад.

Організатори радять уважно стежити за графіком виїздів мобільних груп, щоб встигнути зареєструватися у своєму населеному пункті. Допомога адресована людям із найвищим рівнем соціальної вразливості: особам із інвалідністю першої або другої групи, людям із дитячою інвалідністю, а також громадянам старшим за 60 років.

Окрім цього, фінансову підтримку можуть отримати одинокі матері чи батьки, які виховують неповнолітніх дітей, вагітні жінки, родини з малюками до трьох років, прийомні або багатодітні сім’ї, а також громадяни із тяжкими хронічними недугами, лікування яких потребує значних коштів.

Для подання заявки необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Без зазначених документів оформлення участі у програмі неможливе.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована на зниження фінансового навантаження під час оплати послуг у холодну пору року, забезпечує захист соціально незахищених категорій і створює відчуття стабільності та підтримки у складний період життя.

