Дефіцит продуктів у Кіровоградській області особливо помітний щодо популярного серед українців фрукту, повідомляє Politeka.

Фахівець Тарас Баштанник зазначив, що протягом сезону вартість яблук зростала на 5–7% щомісяця, а на початку літа досягала 60–80 гривень за кілограм. Причинами стали вичерпання запасів, зниження якості врожаю, відсутність сучасних сховищ і загальний дефіцит продуктів у Кіровоградській області. Через ці фактори країна навіть вимушено закуповувала яблука за кордоном, що є нетиповим явищем для традиційного експортера.

З серпня спостерігається часткове зниження цін, нині вони коливаються в межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики прогнозують подальше незначне підвищення на 3–5% щомісячно. Попри складну ситуацію, Україна залишається експортером, однак при збереженні нестачі в окремих регіонах імпорт може поступово зростати.

Внутрішній ринок орієнтується на зовнішні котирування та показники виробництва яблучного концентрату. Якщо внутрішня ціна знижується, господарства спрямовують урожай на переробку або реалізацію за кордон. Різниця між сортами становить близько 5–10%, а підсумкова вартість залежить від розміру, кольору, смаку та товарного вигляду. Покупці найчастіше обирають перевірені види, а фермери враховують кліматичні ризики під час планування нових насаджень.

Кліматичні умови істотно впливають на забарвлення та формування врожаю. Останні два сезони позначилися втратами, які сягнули близько 30–40% цього року та до 50% торік. Через такі обставини дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається актуальною проблемою, що позначається на вартості й доступності фруктів для споживачів.

Джерело: agroweek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.