Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області стало важливою підтримкою для людей, які змушені були залишити свої домівки через війну.

Держава, місцева влада та волонтери допомагають знайти безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області можна знайти завдяки кільком діючим програмам. Як пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій, для ВПО надають можливість оселитися без оплати у житлових приміщеннях, які пропонують як державні, так і приватні структури.

Прихистки організовують місцеві громади, комунальні підприємства, окремі громадяни та заклади різних форм власності. Детальну інформацію про наявні місця для проживання можна знайти на платформі «Там, де вас чекають».

Тут зібрані дані про регіони, де є вільні прихистки, а також вказані контакти гарячих ліній. Сервіс дозволяє дізнатися кількість доступних місць у конкретному регіоні, перевірити умови проживання та отримати контакти відповідальних осіб.

Крім цього, для тих, хто шукає безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області, створено сервіс «Прихисток». Це онлайн-платформа, де можна знайти пропозиції від людей, які надають свої квартири чи будинки без оплати.

Для пошуку достатньо обрати регіон, вказати кількість осіб і переглянути доступні варіанти. Після цього користувач може зв’язатися з власником напряму.

Волонтери також долучилися до допомоги. На платформі «Допомагай» діє подібна система, що дозволяє знайти тимчасове помешкання у різних куточках України.

Окрім цього, обласна військова адміністрація та органи місцевого самоврядування розміщують людей у місцях компактного поселення, де забезпечують базові побутові умови.

