Тема подорожчання продуктів в Одесі завжди актуальна для місцевих мешканців, адже це безпосередньо впливає на сімейні бюджети.

Подорожчання продуктів в Одесі помітне ще з перших днів жовтня, повідомляє Politeka.

Осінні прилавки на місцевому ринку «Черемушки», радують очі барвистими овочами, фруктами та свіжою молочкою, але водночас змушують покупців раціональніше підходити до покупок.

Продавці визнають, що подорожчання продуктів в Одесі дуже помітне, адже ціни змінюються ледь не щодня. Найбільше це відчувається серед сезонних овочів та зелені.

Врожай цього року виявився не надто щедрим, тому частина товару швидко росте в ціні. На ринку кажуть, що вартість помідорів й огірків піднялася, адже місцевої продукції стає дедалі менше.

Особливо помітне подорожчання продуктів в Одесі торкнулося зелені. Через дощі збирання врожаю ускладнилося, і пропозиція різко скоротилася. Кілька днів тому пучок кропу коштував близько 70 гривень, а зараз уже понад 130.

Продавці зітхають і кажуть, що до зими стане ще дорожче, адже вирощування у холодний сезон обходиться набагато складніше. Фруктові ряди також зазнали змін. Хоча ще можна знайти останні кавуни та дині, більшість покупців переключилися на яблука, сливи та айву.

Саме ці фрукти зараз купують найчастіше. Їх беруть на варення, компоти або просто для перекусу. Продавці зазначають, що ціни поки стабільні, але сезон завершується, тому невдовзі варто очікувати нового витка росту.

Не обійшлося без змін і в молочному ряду. Через посуху і нестачу кормів корови дають менше молока, тож сир, масло та бринза злетіли вгору. Продавці зізнаються, що такого року ще не пам’ятають. Сир, який нещодавно коштував 170 гривень, нині продається по 220. Масло піднялося до 500 за кілограм.

