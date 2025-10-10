Поки триватиме монтаж конструкцій надземного пішохідного переходу діятиме новий графік руху транспорту в Дніпрі.

Тимчасово обмежать проїзд через проведення монтажних робіт, тому вводиться новий графік руху транспорту в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у попередженні в Телеграм-каналі ТранспортДніпро.

Як повідомляють у міській раді, з 22:00 10 жовтня 2025 року до 05:00 11 жовтня 2025 року буде повністю перекрито рух автомобілів по проспекту Слобожанському — на ділянці від вулиці Каштанової до вулиці Столєтова, в районі торгового центру «Наша Правда».

Причиною перекриття є монтаж конструкцій надземного пішохідного переходу. У зв’язку з цим громадський транспорт завершить роботу раніше, ніж зазвичай, а мешканців міста закликають заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок.

Зокрема новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає, що автобусні маршрути №38 та №115 виконають свої останні рейси з площі Успенської о 21:40.

Також ввожиться новий графік руху транспорту в Дніпрі в проїзді тролейбусів. Останні рейси вирушатимуть у такі години:

№2-12 — Перемога о 19:45, та з Парус о 19:44;

№3 — від вулиці Холодильної о 20:38, від площі Старомостової о 21:17;

№10 — від Історичного музею о 19:53, від житлового масиву Перемога-5 о 20:13;

№14 — від торгового центру МОСТ-Сіті о 21:17, від житлового масиву Сонячний о 21:18;

№17 — від МОСТ-Сіті о 20:25, від житлового масиву Калиновський о 20:50;

№20 — від МОСТ-Сіті о 20:23, від житлового масиву Лівобережний-3 о 20:59.

Окрім цього, у міськраді попереджають, що вранці 11 жовтня можливі незначні затримки перших рейсів громадського транспорту, які обслуговують вказані маршрути.

